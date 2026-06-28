Carsten Becker
Frisch gewählter AfD-Spitzenkandidat im Saarland will Sonderschulen für Migranten und Stopp von grünem Stahl

Im Saarland hat die AfD den Bundestagsabgeordneten Becker zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr gewählt.

    Der AfD-Politiker Carsten Becker sitzt auf einem der blauen Sessel im Plenarsaal des Deutschen Bundestags
    Carsten Becker, Bundestagsabgeordneter der AfD. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)
    Bei der Wahlversammlung der Partei in der Kulturhalle Wehrden erhielt er 94,5 Prozent der Stimmen. Becker kündigte an, sein Bundestagsmandat im Januar niederzulegen. Er strebe jetzt oder in fünf Jahren an, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen, sagte er laut dem Sender SR. Becker will dafür eintreten, die CO2-Steuer abzuschaffen und den Umbau zu grünem Stahl zu stoppen. Außerdem will er Sonderschulen für Kinder von Migranten einführen.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.