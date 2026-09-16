Der ehemalige Präsident des Kosovo, Hashim Thaci (Koen van Weel/Pool ANP/AP/dpa)

Das Gericht befand den 58-Jährigen unter anderem der "rechtswidrigen Festnahme, Folter, des Mordes und grausamer Behandlung" für schuldig. Thaçi bestreitet die Vorwürfe.

Die Anklage hatte für ihn sowie drei weitere frühere Kommandeure der Kosovo-Befreiungsarmee UCK 45 Jahre Haft gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Proteste im Kosovo erwartet

Die albanisch-kosovarische UCK kämpfte im Kosovo-Krieg in den Jahren 1998 und 1999 für eine Unabhängigkeit des Kosovo von Jugoslawien beziehungsweise Serbien. Im Kosovo werden viele UCK-Kämpfer als Helden verehrt.

Seit dem Wochenende gab es in der Hauptstadt Prishtina Demonstrationen und Solidaritätsveranstaltungen für Thaçi und die weiteren Beschuldigten. Bereits am Nationalfeiertag im Februar hatten zehntausende Menschen für ihre Freilassung demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.