Demokratie in Deutschland

Kurt Beck (Archivbild) (dpa / Andreas Arnold)

Beck sagte den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe", er sehe in diesen Tagen Parallelen zur Weimarer Republik. Viele Entwicklungen erinnerten an diese Phase des Untergangs einer Demokratie. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September werde ihm sehr mulmig, sagte Beck. Keine der demokratischen Parteien habe bisher ein Rezept gegen den Zulauf zur AfD gefunden.

Der SPD riet Beck, die Sorge um die Demokratie zu thematisieren. Man müsse auch über die Gefahr sprechen, dass diese von ganz links und ganz rechts ausgehöhlt werde, betonte Beck. Wobei die Gefahr von rechts aus seiner Sicht -Zitat- unendlich viel größer ist. Er sehe eine Chance für die SPD, über diese Debatte Menschen zum Mitmachen zu bewegen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.