Nordirland

Jeffrey Donaldson, der frühere Vorsitzende der pro-britischen DUP-Partei, ist wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteil worden (Archivbild). (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Das Gericht befand ihn für schuldig, zwischen 1985 und 2008 insgesamt 18 sexuelle Übergriffe an damals minderjährigen Mädchen begangen zu haben, darunter eine Vergewaltigung. Donaldson hat die Vorwürfe in dem Prozess bestritten.

Bei der Urteilsverkündung ordnete der Richter Untersuchungshaft für den 63-Jährigen an und erklärte, eine "lange Haftstrafe" sei unvermeidlich. Das Strafmaß soll am 25. September festgelegt werden.

Donaldson galt als einer der führenden Vertreter Nordirlands, die sich für die Aufrechterhaltung der engen Bindungen zum Vereinigten Königreich einsetzten. Nach seiner Festnahme vor zwei Jahren trat er als Vorsitzender der DUP zurück und gab auch seinen Sitz im britischen Parlament ab.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.