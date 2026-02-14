Gemeinsame Erklärung

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny bei einer Kundgebung im September 2018 in Omsk, Russland. Er starb am 14. Februar 2024 in russischer Gefangenschaft. (Imago / Depositphotos / lu77)

Wadephul: "Russisches Regime zeigt schreckliche Fratze"

Vertreter der fünf europäischen Staaten forderten, Russland für Nawalnys Tod zur Rechenschaft zu ziehen. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, die Behörden dort hätten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel gehabt, das Gift zu verabreichen. Man habe die Organisation für das Verbot chemischer Waffen über die Erkenntnisse informiert. "Das russische Regime zeigt nochmal seine schreckliche Fratze", sagte Wadephul dem TV-Sender "Welt". "Das muss Folgen haben", fügte der Minister hinzu, ohne allerdings konkreter zu werden.

Frankreichs Außenminister Barrot erklärte, die Vergiftung zeige, dass Putin bereit sei, "chemische Waffen gegen sein eigenes Volk einzusetzen, um an der Macht zu bleiben".

Nawalny war der prominenteste Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Nach seinem Tod führt dessen Frau Julia Nawalnaja seine Arbeit fort.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.