Satellitenbilder zeigten Verschmutzungen vor der iranischen Küste und im Seegebiet vor Oman, teilte die Umweltschutzorganisation mit. Betroffen sei auch die Region um die Insel Kheshm mit ihren geschützten Mangrovenwäldern.
Die USA hatten nach eigenen Angaben mehrfach Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen, um ihre Seeblockade gegen den Iran durchzusetzen. Auch der Iran attackierte Schiffe. Laut Teheran hatten sie keine Erlaubnis für die Durchfahrt.
Greenpeace räumt ein, dass es aufgrund eingeschränkter Transponderdaten schwierig sei, Verschmutzungen mit konkreten Schiffsangriffen in der Region zu verbinden.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.