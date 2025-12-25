35 weitere wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Offenbar habe ein Selbstmordattentäter während des Abendgebets in Maiduguri, der Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Borno, einen Sprengsatz gezündet. Die Hintergründe sind unklar. Gouverneur Zulum betonte, der Angriff auf gläubige Muslime sei absolut verwerflich, barbarisch und unmenschlich. Er forderte eine erhöhte Wachsamkeit in allen Gotteshäusern und öffentlichen Räumen während der Weihnachtstage.
Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.