Ein ukrainsicher Linienbus wurde angegriffen. (AFP / HANDOUT)

Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk teilte mit, bei der Attacke im Bezirk Nikopol seien mindestens sieben Passagiere verletzt worden. Präsident Selenskyj sprach von einer Gräueltat, die keinerlei militärischen Zweck verfolge. Das russische Militär griff nach ukrainischen Angaben auch erneut Zugstrecken an. Die Eisenbahngesellschaft meldete den Einschlag einer Drohne in einen Personenzug auf der Strecke von Kiew nach Mykolajiw. Demnach konnten sich alle 170 Passagiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Im Gebiet Wolyn im Nordwesten des Landes sei zudem eine Lokomotive getroffen worden.

Bei ukrainischen Gegenangriffen auf Ziele in Russland wurde nach russischen Angaben in der Grenzregion Brjansk eine Person getötet.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.