Niedersachsen Fünf Tote bei Schüssen in Jugendeinrichtung in Stade
Im niedersächsischen Stade hat es nach Schüssen mehrere Tote gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden fünf erwachsene Personen getötet. Weitere Menschen seien verletzt worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurden die Schüsse in einer Jugendeinrichtung in der Innenstadt abgegeben.
Dort seien Mutter-Kind-Wohngruppen untergebracht. Einsatzkräfte hätten den mutmaßlichen Schützen und eine weitere verdächtige Person festgenommen. Die Polizei erklärte, es bestehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Sie sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum Ablauf und Hintergrund der Tat wurden keine Angaben gemacht.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.