Angriffskrieg

Ukrainische Rettungskräfte in Sumy (Archivbild). (IMAGO | UPI Photo)

Die ukrainischen Behörden meldeten zuletzt zwei Tote durch russische Luftangriffe. Betroffen waren demnach die Region Dnipropetrowsk, Sumy an der Grenze zu Russland und die Stadt Saporischschja. Dort sei unter anderem ein Hochhaus beschädigt worden, hieß es. Der Rettungsdienst berichtete über zahlreiche Verletzte. Bei ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland und den russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Donezk gab es den Angaben zufolge drei Tote. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte in Onlinediensten, eine Rakete habe auch eine Fabrik im Südwesten Russlands getroffen, die unter anderem Ausrüstung für Militärsysteme herstelle.

Die ukrainische Luftwaffe meldete derweil den Absturz eines Kampfjets vom Typ MiG-29 während eines nächtlichen Einsatzes in der Region Poltawa. Der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können. Die genaue Ursache des Absturzes ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.