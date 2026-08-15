Die Herrscherfamilie beschloss, seine Thronfolgeregelung zu ändern. In Zukunft wird der Thron unabhängig vom Geschlecht an das erstgeborene Kind des Staatsoberhaupts vererbt und nicht mehr wie bisher auschließlich an den erstgeborenen Sohn. Dies gab Erbprinz Alois zum heutigen Nationalfeiertag des Fürstentums bekannt.
In dem kleinen Alpenstaat hat der regierende Fürst eine vergleichsweise starke Stellung. Er hat das Recht, gegen Ergebnisse von Volksabstimmungen sein Veto einzulegen, Richter zu ernennen und die Regierung zu entlassen.
Das Haus Liechtenstein stellt seit der Gründung des Fürstentums im Jahr 1719 die Staatsoberhäupter.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.