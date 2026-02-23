Der frühere Gladbacher Matthias Ginter und Igor Matanovic trafen für Freiburg. Die Gäste kamen durch Haris Tabakovic nur noch auf 1:2 heran. Die Breisgauer verkürzten den Abstand auf die Europapokalplätze auf sechs Punkte und überholten den Tabellensiebten Frankfurt.
Im zweiten Spiel schlug St. Pauli Werder Bremen mit 2:1. Die Bremer rutschten auf den 17. und damit auf einen Abstiegsplatz ab.
Heidenheim und Stuttgart lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Am Ende hieß es 3:3. Heidenheim bleibt Letzter. Stuttgart verliert zwei Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.