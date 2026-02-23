Sport
Fußball-Bundesliga: Freiburg schlägt Mönchengladbach

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach hat seine Sieglosserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski verlor beim SC Freiburg mit 1:2 und wartet nun schon sieben Spiele auf einen Erfolg.

    Europa-Park Stadion: Spieler des SC Freiburg jubeln über das 2:0.
    SC Freiburg gewinnt in der Bundesliga gegen Mönchengladbach (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)
    Der frühere Gladbacher Matthias Ginter und Igor Matanovic trafen für Freiburg. Die Gäste kamen durch Haris Tabakovic nur noch auf 1:2 heran. Die Breisgauer verkürzten den Abstand auf die Europapokalplätze auf sechs Punkte und überholten den Tabellensiebten Frankfurt.
    Im zweiten Spiel schlug St. Pauli Werder Bremen mit 2:1. Die Bremer rutschten auf den 17. und damit auf einen Abstiegsplatz ab.
    Heidenheim und Stuttgart lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Am Ende hieß es 3:3. Heidenheim bleibt Letzter. Stuttgart verliert zwei Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.
    Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.