Deutschland gegen Curacao bei der Fußball-WM: Felix Nmecha im Zweikampf gegen Juninho Bacuna (AP Photo / Eric Smith / Eric Smith)

Felix Nmecha schoss nach fünf Minuten das 1:0, in der 20. Minute glich Curacao aus. Vor der Pause folgten zwei weitere Tore für Deutschland durch Nico Schlotterbeck und Kai Havertz.

Deutschland gilt als Favorit in dem Spiel. Im DFB-Lager gab man sich im Vorfeld aber bescheiden. "Wir wollen einfach erfolgreich ins Turnier starten und nicht über ein 5:0 schwadronieren", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. Auch Trainer Julian Nagelsmann warnte: "Das ist eine DFB-Pokal-Situation. David gegen Goliath. Die Spieler haben alle eine gute Ausbildung und können unbeschwert in das Turnier gehen. Das macht einen Gegner immer gefährlich."

Alle Spieler stehen zur Verfügung

Alle Spieler im deutschen Kader waren rechtzeitig zum WM-Auftakt fit, auch der lange verletzte Torhüter Manuel Neuer. Sie haben sich den WM-Titel vorgenommen, obwohl Deutschland nicht als Favorit gilt. "Wenn ich sagen würde, ich will ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier", sagte Deniz Undav.

Das Stadion in Houston ist überdacht und klimatisiert. Nach der Partie gegen Curacao wird das DFB-Team in das WM-Quartier nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina zurückfliegen. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.