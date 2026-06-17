Gipfeltreffen in Frankreich

G7-Treffen in Evian (IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Das gaben die Staats- und Regierungschefs der Gruppe am dritten und letzten Tag ihres Gipfels im französischen Evian bekannt. Demnach sollen Ermittlungen ausgeweitet werden, um illegale Finanzströme aufzuspüren. Vermögenswerte sollen eingefroren und beschlagnahmt werden. Ziel ist demnach, die wirtschaftliche ‌Infrastruktur hinter den kriminellen Geschäften zu zerschlagen.

Außerdem planen die Staaten den ​Aufbau eines Netzwerks zur Bekämpfung des Drogenschmuggels über Häfen. Die zuständigen Minister sollen bis ​November 2026 einen entsprechenden Plan erarbeiten. ‌

Eim weiteres Thema des Gipfels ist heute die Lage der Weltwirtschaft. Gestern hatten die Länder unter anderem neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die Gruppe der sieben wirtschaftlich stärksten Staaten besteht aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.