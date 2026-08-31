US-Finanzminister Scott Bessent (KEYSTONE / dpa / Laurent Gillieron)

Wie Finanzminister Bessent in Washington erklärte, soll damit der wirtschaftliche Druck auf die Islamische Republik erhöht werden. Bei dem heute beginnenden Treffen der G20-Finanzminister im Bundesstaat North Carolina will der Republikaner eigenen Angaben zufolge weitere Länder dazu bewegen, ihre finanziellen Beziehungen zum Iran ebenfalls abzubrechen.

An dem zweitägigen Treffen der G20-Finanzminister und Zentralbanker in Asheville nimmt auch Bundesfinanzminister Klingbeil teil. Klingbeil werde am Rande des Treffens bilaterale Gespräche unter anderem mit dem kanadischen Finanzminister und der indischen Finanzministerin führen, sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. Für morgen steht ein Besuch im BMW-Werk in South Carolina auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.