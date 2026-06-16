Gipfeltreffen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, rechts, begrüßt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Evian. (AFP/LUDOVIC MARIN)

Sowohl er als auch der kanadische Ministerpräsident Carney kündigten eine Reihe von neuen Sanktionen unter anderem gegen Russlands Schattenflotte an. Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, wollen die G7-Staaten zudem den russischen Energiesektor weiter sanktionieren. Vereinbart wurden darüber hinaus zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine unter anderem zur Stärkung der Luftabwehr. An dem Gipfel der sieben wirtschaftsstärksten Nationen nimmt als Gast auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil.

Ein weiteres Thema des Treffens ist die Lage im Nahen und Mittleren Osten. Zu dieser Runde sind auch die Präsidenten Ägyptens und der Vereinigten Arabischen Emirate sowie der Emir von Katar eingeladen.

Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.