Unterstützungsleistungen

Die Gaskrise kostete 50 Milliarden Euro (Archivbild). (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

In einer Aufschlüsselung des Bundesfinanzministeriums steht, dass besonders die Gas- und Strompreisbremsen Milliarden gekostet haben, bei denen die Preise gedeckelt wurden. Zudem hatte der Bund im Dezember 2022 für einen Monat die Abschlagszahlung für Gas übernommen - als Soforthilfe. Außerdem gab es eine Energiepreispauschale von je 300 Euro für Renter und Pauschalen für andere Bevölkerungsgruppen wie Tarifbeschäftigte, Studierende und Beamte.

Bundeskanzler Scholz hatte nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine eine Entlastung von 200 Milliarden Euro angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.