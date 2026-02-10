Gestern hätten knapp 90 Menschen die Passage nutzen können, teilte der Vorsitzende des Komitees, Schaath, einem ägyptischen Staatssender mit. Das seien deutlich mehr als in den Vortagen gewesen. Das vereinbarte Ziel ist, dass täglich 50 Menschen, die medizinische Hilfe benötigen, den Gazastreifen verlassen dürfen. Zugleich sollen 50 Einreisen pro Tag ermöglicht werden.
Aus dem Gazasteifen wurden neue Gefechte zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Soldaten gemeldet. Vier Palästinenser seien getötet worden. Das israelische Militär meldete, dass sich in Rafah bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas in Tunneln verschanzten.
Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.