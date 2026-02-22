Der Heilige Franz von Assisi empfängt die Stigmata, um 1430. Aus der Sammlung der Galleria Sabauda, Turin. (picture alliance / © Fine Art Images / Heritage Images)

Hunderttausende Besucher werden dafür in der Stadt Assisi in Mittelitalien erwartet. Medien berichten, dass sich bereits viele von ihnen angemeldet haben, um in der päpstlichen Basilika San Francesco die Reliquien zu sehen. Die sterblichen Überreste Assisis ruhen seit Jahrhunderten in einem Sarkophag aus Stein. Gestern wurde der Sarg feierlich von der Krypta in die Basilika San Francesco überführt. Heute beginnt die öffentliche Ausstellung der Knochen in einem durchsichtigen Reliquien-Behälter.

Franz von Assisi gehört zu den bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Er war auch Namensgeber für den verstorbenen Papst Franziskus.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.