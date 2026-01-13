Die weiteren Aussichten:
Auch am morgigen Mittwoch stark bewölkt und regnerisch bei 1 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht verbreitet bewölkt, gebietsweise Niederschläge. Teils als Regen, in der Osthälfte als Schnee und gefrierender Regen mit hoher Glatteisgefahr. Tiefstwerte von West nach Ost zwischen plus 5 und minus 5 Grad. Am Tag örtlich Regen, im Osten zunächst weiter Glatteisgefahr. Im Süden meist trocken. Minus 1 bis plus 13 Grad.