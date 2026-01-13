Wetter
Gebietsweise Niederschläge, im Osten weiter Glatteisgefahr

Das Wetter: In der Nacht verbreitet bewölkt, gebietsweise Niederschläge. Teils als Regen, in der Osthälfte als Schnee und gefrierender Regen mit hoher Glatteisgefahr. Tiefstwerte von West nach Ost zwischen plus 5 und minus 5 Grad. Am Tag örtlich Regen, im Osten zunächst weiter Glatteisgefahr. Im Süden meist trocken. Minus 1 bis plus 13 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Auch am morgigen Mittwoch stark bewölkt und regnerisch bei 1 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.