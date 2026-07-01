Nach Angaben des Statistischen Bundesamteslag sie im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 1,32 Kindern pro Frau. Im Vergleich zum Jahr 2024 verringerte sich die Geburtenrate damit um 2,7 Prozent.
Noch niedriger hatte sie Mitte der 1990er Jahre gelegen mit einem Tiefstwert von 1,24 Kindern. Die damals Geborenen bilden jetzt eine verhältnismäßig kleine Gruppe potenzieller Eltern.
Wie die Statistikbehörde erklärte, wirkt sich das auch auf die absolute Zahl der Geburten aus: Demnach wurden in Deutschland vergangenes Jahr so wenige Kinder geboren wie zuletzt in der Nachkriegszeit, nämlich knapp 655.000.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.