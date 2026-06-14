NS-Vernichtungslager

Viehwagon auf Gleisen an der ehemaligen Laderampe im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Tabea Guenzler / Eibner-Pressefoto)

Das Internationale Auschwitz-Komitee betonte die Bedeutung des Engagements junger Menschen bei der Weitergabe der Erinnerung.

Mit dem ersten Häftlingstransport am 14. Juni 1940 wurden mehr als 700 überwiegend junge Polen und polnische Juden nach Auschwitz deportiert. Laut dem Geschäftsführer des Internationale Auschwitz-Komitees, Heubner, hatten die meisten von ihnen versucht, aus Polen zu fliehen, um aus dem Ausland weiter gegen die deutschen Besatzer zu kämpfen.

In Auschwitz ermordeten die Nationalsozialisten bis zur Befreiung des Lagers durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 mehr als eine Million Menschen, darunter rund 960.000 Jüdinnen und Juden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.