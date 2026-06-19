Frankfurt am Main

In der Paulskirche wird Bundespräsident Steinmeier eine Rede halten. Die Veranstaltung wird von der Stadt Frankfurt, der Goethe-Universität und dem Suhrkamp Verlag organisiert. Am Abend findet außerdem ein internationales Symposium statt, bei dem über Habermas' Denken und die Zukunft der von ihm mitgeprägten Kritischen Theorie diskutiert werden soll.
Habermas war im März im Alter von 96 Jahren gestorben. Er hatte lange in Frankfurt gelehrt und gewirkt.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.