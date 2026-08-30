Der neue norwegische König Haakon VIII. (picture alliance / Heiko Junge / Pool NTB Scanpix via AP / Heiko Junge)

An einem Gottesdienst in der Domkirche in Oslo nimmt am Vormittag unter anderem Norwegens Regierungschef Støre teil. Der neue König Haakon der Achte wandte sich gestern erstmals seit dem Tod seines Vaters an die Bevölkerung. In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache sagte der 53-Jährige, dass es nun seine Aufgabe sei, Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zuzuhören. Er glaube an ein Norwegen, in dem es Platz für alle gebe.

Haakon wird am nächsten Dienstag im Parlament den Eid auf die Verfassung ablegen. Gekrönt werden er und seine Ehefrau Mette-Marit nicht. Diese Zeremonie wurde in Norwegen bereits 1908 abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.