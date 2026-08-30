König Haakon (r-l), Prinzessin Ingrid Alexandra, Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus während der Trauerfeier für König Harald in der Kirche von Asker (Javad Parsa / NTB / dpa)

Der neue König Haakon VIII. und andere Mitglieder der Königsfamilie nahmen an einem Gottesdienst in Asker südlich der Hauptstadt Oslo teil. Regierungsmitglieder versammelten sich bei einer Messe in der Kathedrale von Oslo. In ganz Norwegen gilt eine nationale Trauerzeit. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt, in den Rathäusern liegen Kondolenzbücher aus.

Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Sohn Haakon soll am Dienstag vor dem Parlament seinen Eid auf die Verfassung ablegen. Gekrönt werden er und seine Ehefrau Mette-Marit nicht. Diese Zeremonie wurde in Norwegen bereits 1908 abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.