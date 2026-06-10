Laut einem EU-Beschluss müssen zu manchen Produkten keine Bedienungsanleitungen mehr beigelegt werden. (IMAGO / Eckhard Stengel / IMAGO / Eckhard Stengel)

Digitale Beschreibungen würden dann ausreichen. Auf diese Regelanpassungen verständigten sich Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedsländer, wie die zyprische Ratspräsidentschaft mitteilte. Es wurde eine eigene Liste mit Waren erstellt, für die die Vereinfachungen gelten sollen. Darauf finden sich neben Glühbirnen oder Batterien für E-Fahrräder auch Fahrzeuge wie Sportboote und Jetskis sowie spezielle Industrieprodukte wie Schiffsausrüstung oder Aufzüge. Ein Recht auf gedruckte Anleitung soll erhalten bleiben, Verbraucher müssten es dann aber explizit vom Verkäufer einfordern. - Die EU erhofft sich mit der Neuregelung einen Abbau von Bürokratie. Digitale Informationen seien zudem leichter zu aktualisieren, zugänglicher und nachhaltiger, hieß es.

Die erzielte Einigung muss noch vom EU-Parlament und den Mitgliedsländern bestätigt werden, bevor sie in Kraft treten kann.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.