Das Auswärtige Amt weitet seine Reisewarnungen auf ganz Russland aus (Archivbild). (picture alliance/imageBROKER/Karl-Heinz Spremberg)

Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, ist im gesamten Land mit erheblicher Gefährdung durch Drohnen und Trümmerteile zu rechnen. Bislang galt die Warnung nur für die Grenzgebiete. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Angriffe mit Drohnen auf Ziele in Russland weit hinter der Front intensiviert, auch auf Moskau und St. Petersburg. Zudem wurden verstärkt Industrieanlagen und Ölraffinerien attackiert. Das Auswärtige Amt warnte vor Engpässen in der Kraftsstoffversorgung, chaotischen Verhältnissen an den Flughäfen und möglichen Angriffen auf den Zugverkehr. Eine weitere Gefahr seien willkürliche Festnahmen durch russische Behörden. Verhaftungen und Verurteilungen könnten jederzeit erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.