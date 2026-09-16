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Regierungstruppen griffen - nach Huthi-Darstellung gemeinsam mit der saudi-arabischen Luftwaffe - mehrere Ziele in der Provinz Marib an. Bei den stundenlangen Kämpfen seien unter anderem Drohnen und Artillerie eingesetzt worden, erklärten die Regierungstruppen. Zudem seien Huthi-Ziele im Raum Mokka am Roten Meer attackiert worden. Die pro-iranische Miliz hatte die Hafenstadt nördlich der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab zuletzt eingenommen. Beobachter fürchten, dass die Huthi den wichtigen Schifffahrtsweg durch die Meerenge gefährden könnten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.