Jemen
Gefechte zwischen Huthi und Regierungstruppen dauern an

Im Jemen dauern die Gefechte zwischen der Huthi-Miliz und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung an.

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    Regierungstruppen griffen - nach Huthi-Darstellung gemeinsam mit der saudi-arabischen Luftwaffe - mehrere Ziele in der Provinz Marib an. Bei den stundenlangen Kämpfen seien unter anderem Drohnen und Artillerie eingesetzt worden, erklärten die Regierungstruppen. Zudem seien Huthi-Ziele im Raum Mokka am Roten Meer attackiert worden. Die pro-iranische Miliz hatte die Hafenstadt nördlich der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab zuletzt eingenommen. Beobachter fürchten, dass die Huthi den wichtigen Schifffahrtsweg durch die Meerenge gefährden könnten.
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.