Russischer Angriffskrieg

Nach russischen Angaben wurde die Hafenstadt Noworossijsk am schwarzen Meer mit ukrainischen Drohnen attackiert. Das meldete der dortige Bürgermeister, ohne Details zu nennen.
Zuvor hatte es russische Luftangriffe auf die Ukraine gegeben. Aus den südöstlichen Städten Saporischschja und Slowjansk meldeten die Behörden mindestens vier Todesopfer. Es sei zudem zivile Infrastruktur beschädigt worden, und ein Wohnblock sei in Brand geraten, hieß es. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Die Uktraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen Russlands Angriffskrieg.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.