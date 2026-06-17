Russischer Angriffskrieg
Gegenseitige Angriffe Russlands und der Ukraine in der Nacht

In der Nacht hat es wieder gegenseitige Angriffe Russlands und der Ukraine gegeben.

    Die russische Hafenstadt Noworossijsk
    Die russische Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer ist nach Angaben des Bürgermeisters in der Nacht von Drohnen attackiert worden. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Feoktistov)
    Nach russischen Angaben wurde die Hafenstadt Noworossijsk am schwarzen Meer mit ukrainischen Drohnen attackiert. Das meldete der dortige Bürgermeister, ohne Details zu nennen.
    Zuvor hatte es russische Luftangriffe auf die Ukraine gegeben. Aus den südöstlichen Städten Saporischschja und Slowjansk meldeten die Behörden mindestens vier Todesopfer. Es sei zudem zivile Infrastruktur beschädigt worden, und ein Wohnblock sei in Brand geraten, hieß es. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig prüfen.
    Die Uktraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen Russlands Angriffskrieg.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.