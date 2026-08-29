Bei russischen Angriffen auf Vororte von Kiew soll es Tote und Verletzte gegeben haben. (AFP / SERHII OKUNEV)

Allein in der Region Kiew wurden dabei nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 27 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Auch aus Odessa wurden Attacken gemeldet. Die Rede ist von einem Toten und mehreren Verletzen. Zuvor hatte es von russischer Seite geheißen, man habe unter anderem ein Terminal im Hafen von Mykolajiw beschossen.

Bei ukrainischen Gegenangriffen in Russland gab es ebenfalls erneut Tote und Verletzte. Betroffen waren den Behörden zufolge die Regionen Belgorod und Rostow.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.