Wohngebäude nach einem russischen Raketenangriff (Archivbild vom 02.01.26). (Nicolas Cleuet/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa)

Ukrainische Stellen berichteten von Treffern russischer Drohnen und Artillerie in der Stadt Nikopol im Süden des Gebiets Dnipropetrowsk. Drei Menschen seien verletzt worden. In der Großstadt Charkiw schlug eine Rakete ein.

Wie das russische Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, griffen ukrainische Drohnen ⁠den ⁠Hafen von Sewastopol ⁠auf der ⁠von ‌Russland annektierten Halbinsel Krim an. Dabei sei ​ein Mensch getötet worden. Flugabwehreinheiten hätten 16 ukrainische Drohnen abgefangen. Mehrere ‌Hochhäuser ‌und Privathäuser seien bei dem ​Angriff beschädigt worden, hieß es.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland an.

