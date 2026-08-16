Italien
Gemälde von Renaissance-Maler Antonello da Messina aus Museum auf Sizilien gestohlen

Einbrecher haben vier Gemälde des Renaissance-Künstlers Antonello da Messina aus einem Museum auf Sizilien gestohlen.

    Die gestohlenen drei Tafeln des San-Gregorio-Polyptychons von Antonello da Messina auf der Internetseite des Museums auf Sizilien
    Die gestohlenen drei Tafeln des San-Gregorio-Polyptychons von Antonello da Messina (picture alliance / AP Photo/Gregorio Borgia | Gregorio Borgia)
    Bei den Werken handele es sich um Stücke von außergewöhnlichem Wert, erklärte das Kulturministerium in Rom. Dazu gehören den Angaben zufolge drei Tafeln des aus dem 15. Jahrhundert stammenden sogenannten San-Gregorio-Polyptychons. Sie waren am späten Samstagabend aus einem Museum in Antonellos Geburtstadt Messina entwendet worden.
    Vor wenigen Monaten hatte die italienische Regierung das Werk "Ecce Homo" des Künstlers für fast 15 Millionen Dollar bei einer Auktion in New York erworben.
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.