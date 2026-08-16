Bei den Werken handele es sich um Stücke von außergewöhnlichem Wert, erklärte das Kulturministerium in Rom. Dazu gehören den Angaben zufolge drei Tafeln des aus dem 15. Jahrhundert stammenden sogenannten San-Gregorio-Polyptychons. Sie waren am späten Samstagabend aus einem Museum in Antonellos Geburtstadt Messina entwendet worden.
Vor wenigen Monaten hatte die italienische Regierung das Werk "Ecce Homo" des Künstlers für fast 15 Millionen Dollar bei einer Auktion in New York erworben.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.