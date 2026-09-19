Verteidigung

Generalinspekteur Breuer wurde bei einer Sitzung des Gremiums in Kopenhagen zum Nachfolger des italienischen Admirals Dragone gewählt, wie der Ausschuss mitteilte.
Der Vorsitzende des Militärausschusses ist der wichtigste militärische Berater des NATO-Generalsekretärs und zugleich das Bindeglied, über das Empfehlungen der Generalstabschefs aller NATO-Mitgliedstaaten den politischen Entscheidungsgremien vorgelegt werden.
Breuer ist seit März 2023 Generalinspekteur der Bundeswehr.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.