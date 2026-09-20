Verteidigung

Carsten Breuer (Kay Nietfeld/dpa)

Generalinspekteur Breuer wurde am Samstag bei einer Sitzung des Gremiums in Kopenhagen zum Nachfolger des italienischen Admirals Dragone gewählt, wie der Ausschuss mitteilte. Breuer sagte, das Bündnis stehe vor großen Aufgaben - es gehe um die Sicherheit und den Frieden in Europa und darüber hinaus.

Bundeskanzler Merz betonte, Deutschland übernehme in fordernden Zeiten Verantwortung in der Allianz. Man sei dankbar für das Vertrauen der Verbündeten. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, in der NATO komme es angesichts der Bedrohung durch Russland mehr denn je auf einen klaren Kurs an.

Der Vorsitzende des Militärausschusses ist der wichtigste militärische Berater des NATO-Generalsekretärs und zugleich das Bindeglied, über das Empfehlungen der Generalstabschefs aller NATO-Mitgliedstaaten den politischen Entscheidungsgremien vorgelegt werden.

Breuer ist seit März 2023 Generalinspekteur der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.