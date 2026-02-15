Atomverhandlungen

Blick auif Genf (picture-alliance/ dpa / Fredrik von Erichsen)

Das bestätigte ein Sprecher des Schweizer Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP, ohne ein genaues Datum zu nennen. Man sei in Kontakt mit allen Parteien und unterstütze die Gespräche. In den Verhandlungen tritt der Oman als Vermittler auf. In dessen Hauptstadt Maskat hatte der iranische Außenminister Araghtschi erst Anfang Februar indirekte Gespräche mit dem US-Sondergesandten Witkoff und dem Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, geführt. Um den Druck auf den Iran zu erhöhen, hatte Trump zuletzt einen zweiten Flugzeugträger in die Golf-Region verlegen lassen.

Da Teheran und Washington seit Jahrzehnten keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, vertritt die neutrale Schweiz traditionell die Interessen der USA im Iran.

