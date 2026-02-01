Wie Landesjustizministerin Gentges mitteilte, stehen unter anderem ballistische Westen mit Stichschutz zur Verfügung. Gerichtsvollzieher müssten oft in schwierigen, manchmal in gefährlichen Situationen für den Rechtsstaat einstehen, erklärte die CDU-Politikerin. Wie Schleswig-Holstein übernimmt auch Baden-Württemberg komplett die Kosten für die Schutzausrüstung. Bisher hatte es einen Zuschuss gegeben.
Hintergrund des Vorgehens ist ein tödlicher Angriff auf einen Gerichtsvollzieher im Saarland im vergangenen November.
Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.