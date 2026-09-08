Staatsfinanzen

Es müsse jetzt in allen Bereichen gespart werden, sagte Zander. Es bringe nichts, nur einen Posten in Angriff zu nehmen. Dadurch bleibe das Gesamtproblem ungelöst. Es gebe zwar erste positive Entwicklungen durch das Sondervermögen des Bundes, doch dieses Wirtschaftswachstum sei schuldengetrieben. Entscheidend sei es, die Strukturen grundsätzlich zu verändern, forderte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektro-Industrie.
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Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.