Staatsfinanzen
Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander fordert umfassende Reformen: "In allen Bereichen muss gespart werden"

Mit Blick auf die Haushaltsplanungen der Bundesregierung hat Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander die Rufe nach umfassenden Reformen der Staatsfinanzen bekräftigt. Als Ansatzpunkte für Sparmaßnahme nannte Zander im Deutschlandfunk das Stellenwachstum im öffentlichen Dienst, die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und die Subventionen etwa auf Diesel und Dienstwagen.

    Euro Banknoten und Geldscheine
    Wie viele weitere Schulden kann der Staat noch aushalten? (picture alliance / SZ Photo | Wolfgang Filser (Symbolbild))
    Es müsse jetzt in allen Bereichen gespart werden, sagte Zander. Es bringe nichts, nur einen Posten in Angriff zu nehmen. Dadurch bleibe das Gesamtproblem ungelöst. Es gebe zwar erste positive Entwicklungen durch das Sondervermögen des Bundes, doch dieses Wirtschaftswachstum sei schuldengetrieben. Entscheidend sei es, die Strukturen grundsätzlich zu verändern, forderte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektro-Industrie.

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    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.