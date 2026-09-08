Staatsfinanzen

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander fordert umfassende Reformen: "In allen Bereichen muss gespart werden"

Mit Blick auf die Haushaltsplanungen der Bundesregierung hat Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander die Rufe nach umfassenden Reformen der Staatsfinanzen bekräftigt. Als Ansatzpunkte für Sparmaßnahme nannte Zander im Deutschlandfunk das Stellenwachstum im öffentlichen Dienst, die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und die Subventionen etwa auf Diesel und Dienstwagen.