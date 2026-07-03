Reformpläne

Pressefreiheit muss immer wieder erkämpft werden - ihr Stellenwert sagt auch etwas über die Demokratie in Deutschland aus. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Lüttich sagte dem Deutschlandfunk, eine Umsetzung der Pläne bedeute das Ende für die bis jetzt bestehende Informationsfreiheit. Das Gesetz gewährt Bürgern den Zugang zu amtlichen Informationen und Dokumenten. Zu den Änderungsplänen soll unter anderem gehören, dass statt Vereine oder Organisationen nur noch Privatpersonen Anträge stellen dürfen.

Zusätzlich sei in den Reformplänen als Antragsvoraussetzung von einem "berechtigten Interesse" die Rede. Lüttich warnte vor einem stark erhöhten Bürokratieaufwand. Zur einer geplanten Abschaffung der Gebührenobergrenze ergänzte sie, damit werde die Informationsfreiheit zum Luxus.

Zuvor hatte sich die Bundesdatenschutzbeauftragte Specht-Riemenschneider im Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisch geäußert und vor Diskriminierung gewarnt. Die Partei die Linke sprach von einem Angriff auf die Pressefreiheit.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.