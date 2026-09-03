Yorgen Fenech bei seiner Festnahme 2019 (picture alliance/AP Photo/Uncredited)

Eine Jury befand den Unternehmer für nicht schuldig. Er war 2021 wegen Mittäterschaft und krimineller Verschwörung im Zusammenhang mit dem Autobombenanschlag auf die Reporterin angeklagt worden. Er wurde unter anderem beschuldigt, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Vorwürfe wies er zurück. Wegen der Tat waren bereits zwei Personen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Ermordung Galizias hatte Proteste ausgelöst, die zum Sturz des maltesischen Ministerpräsidenten führten.

Die 53-jährige Reporterin war im Oktober 2017 durch eine Autobombe in der Nähe ihres Hauses getötet worden. Sie hatte sich vor allem mit dem Thema Korruption befasst.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.