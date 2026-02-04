Die Abgeordnete Julia-Christina Stange sagte der "Rheinischen Post", die Regierung verschließe die Augen, anstatt durchzugreifen und zu prüfen, wie sich die Versorgung tatsächlich entwickele. Die Regelungen für eine bessere Versorgung und schnellere Termine seien ein Rohrkrepierer.
2019 war das sogenannte "Terminservice- und Versorgungsgesetz" eingeführt worden. Es sieht unter anderem vor, dass bestimmte Praxen mindestens fünf Stunden pro Woche eine offene Sprechstunde ohne Terminvereinbarung anbieten müssen.
Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.