Versichertenbefragung

Der Weg zum Facharzt wird für gesetzlich Krankenversicherte zunehmend länger. (imago/Panthermedia/alho007)

Das geht aus Antworten auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, über die die "Rheinische Post" berichtet. Das Bundesgesundheitsministerium nennt für das Jahr 2024 demnach eine durchschnittliche Wartezeit von 42 Tagen. 2019 seien es noch 33 Tage gewesen. Die Bundesregierung beruft sich bei ihren Zahlen auf eine Befragung von Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherungen.

Zugleich zahlen die Krankenversicherungen immer mehr für offene Sprechstunden. Diese extra Vergütung stieg demnach im Jahr 2023 auf rund 814 Millionen Euro - mehr als zweieinhalb mal so viel wie noch 2020. Bestimmte Ärzte müssen mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunden ohne Terminvereinbarung anbieten und bekommen dafür eine zusätzliche Vergütung.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.