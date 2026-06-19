Die gesperrte Bonner Friedrich-Ebert-Brücke/Nordbrücke (picture alliance/Geisler-Fotopress/Robert Schmiegelt)

Vorher nimmt er an der zweiten Sitzung des Lenkungskreises teil, den er vor kurzem eingerichtet hatte. Das Gremium aus Bund, Ländern und Kommunen erörtert unter anderem, wie der Umleitungsverkehr verbessert werden kann. In den vergangenen Tagen liefen Prüfungen der Autobahn-Gesellschaft zum genauen Zustand der Brücke.

Die A565-Rheinbrücke war vor mehr als zwei Wochen wegen neu entdeckter Schäden überraschend gesperrt worden. Sie ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region rund um Bonn und Köln. Die Sperrung führt in der Gegend täglich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.