Die auf dem Bürgenstock in der Schweiz geplanten amerikanisch-iranischen Gespräche sind abgesagt worden (picture alliance / KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER)

Das teilte das Außenministerium in Bern mit. Das Treffen war auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern geplant. ⁠Dort sollten die Unterhändler beider ⁠Seiten über einen ⁠dauerhaften Waffenstillstand verhandeln. ‌US-Vizepräsident Vance hatte seine ‌Teilnahme bereits ‌abgesagt, und zwar aus "logistischen Gründen", wie es hieß. In den Vereinigten Staaten gibt es Widerstand gegen die in dem Rahmenabkommen vereinbarten Punkte. Mehrere republikanische Senatoren kritisierten, der Iran würde gestärkt, die USA geschwächt. In dem von Washington und Teheran unterzeichneten Papier wurden eine Beendigung der Kampfhandlungen und die Öffnung der Straße von Hormus vereinbart. Beide Seiten verwiesen aber darauf, dass es sich nur um eine vorläufige Erklärung handele.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.