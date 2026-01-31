Die Hochhäuser der Skyline von Abu Dhabi (Sina Schuldt / dpa )

Beide Länder bestätigten zwar den Termin, nannten jedoch weder Ort noch Uhrzeit. Die Verhandlungen waren vor einer Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen worden. Damals saßen Vertreter der USA als Vermittler mit am Tisch - für heute soll kein US-Vermittler dabei sein.

Im Kern geht es nach wie vor um die Frage territorialer Ansprüche. Russland verlangt von der Ukraine, die gesamte Donbass-Region abzutreten; auch die Gebiete, die derzeit nicht vom russischen Militär kontrolliert werden. Die Ukraine lehnt es ab, Teile ihres Staatsgebiets aufzugeben.

