Zehn Jahre nach Tod
Gesprächsmarathon erinnert an den Schriftsteller und Wissenschaftler Umberto Eco

Genau zehn Jahre nach dem Tod von Umberto Eco erinnert heute ein weltweiter Gesprächsmarathon an den italienischen Schriftsteller und Sprachwissenschaftler.Die 24-stündige Veranstaltungsreihe begann auf den Fidschi-Inseln und soll in Bologna enden.

    Der italienische Wissenschaftler und Autor Umberto Eco.
    Vor zehn Jahren starb Umberto Eco. Heute ist ihm eine weltweite Veranstaltungsreihe gewidmet. (dpa / picture alliance / Carmen Siguenza)
    Die Vorträge und Diskussionen können unter anderem aufYoutube verfolgt werden. Eco hatte in seinem Testament darum gebeten, dass nach seinem Tod ein Jahrzehnt lang keine Kongresse oder Seminare über ihn und sein Werk stattfinden sollen. Den Endpunkt dieser Phase markiert nun der Gesprächsmarathon, zu dem verschiedene Stiftungen aufgerufen haben. Zu den bekanntesten Werken Umberto Ecos zählen "Der Name der Rose" und "Das Foucaultsche Pendel".
    Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.