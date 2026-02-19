Zehn Jahre nach Tod

Die Vorträge und Diskussionen können unter anderem aufYoutube verfolgt werden. Eco hatte in seinem Testament darum gebeten, dass nach seinem Tod ein Jahrzehnt lang keine Kongresse oder Seminare über ihn und sein Werk stattfinden sollen. Den Endpunkt dieser Phase markiert nun der Gesprächsmarathon, zu dem verschiedene Stiftungen aufgerufen haben. Zu den bekanntesten Werken Umberto Ecos zählen "Der Name der Rose" und "Das Foucaultsche Pendel".
