Brasilien und Italien

Die Werke "Tasse und Schale mit Kirschen" von Paul Cezanne, "Odaliske auf der Terrasse" von Henri Matisse und "Die Fische" von Pierre Auguste Renoir wurden von der italienischen Polizei wiedergefunden. (Italian Carabinieri via AP)

In Norditalien stellte die Polizei drei Werke der französischen Maler Renoir, Cézanne und Matisse sicher. Nach Polizeiangaben wurden sie im Haus eines Verdächtigen entdeckt. Die Bilder waren im März aus einem Museum bei Parma geraubt worden.

Unabhängig davon stellte die brasilianische Polizei acht gestohlene Matisse-Werke sicher. Nach Angaben der Stadtverwaltung von São Paulo entdeckten die Beamten die Illustrationen aus dem Kunstbuch "Jazz" in einem Haus in der Metropolregion. Der Wert der Bilder wird auf insgesamt mehr als 170.000 Euro geschätzt. Sie waren im Dezember aus einer Bibliothek in São Paulo gestohlen worden. Vier Verdächtige wurden festgenommen.

In den USA tauchte eine gestohlene Grafik des spanischen Malers Picasso nach acht Jahren wieder auf. Ein Vermieter entdeckte das Werk nach der Zwangsräumung einer Wohnung im Bundesstaat Wisconsin. Die Grafik war 2018 aus einer Galerie gestohlen worden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.