Tag der offenen Tür

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (imago / ESDES.Pictures / Bernd Elmenthaler)

Die CDU-Politikerin verteidigte ihren Sparkurs im Gesundheitswesen. Viele kritische Fragen von Patienten sowie Angehörigen des Gesundheitswesens wurden immer wieder von lautem Klatschen begleitet. Warken argumentierte unter anderem, die Krankenhausstruktur in Deutschland sei nicht mehr zukunftsfähig. Man habe einfach eine Überkapazität und zu wenig Auslastung.

Die Veranstaltung war Teil des Tags der offenen Tür der Bundesregierung. Bereits gestern hatten sich die Besucher in Berlin ein Bild vom Politikbetrieb in der Hauptstadt machen können.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.