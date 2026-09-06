Nordrhein-Westfalen

Wie die Kölner Polizei mitteilte, warfen vermummte Personen kurz nach Beginn der Demonstration mit Farbbeuteln und brannten Pyrotechnik ab. Teilnehmer hätten zudem Polizisten getreten und geschlagen sowie mit Stahlkugeln auf Beamte geschossen. Elf Polizistinnen und Polizisten seien verletzt worden. Demonstrierende warfen hingegen der Polizei übermäßige Gewalt vor.
Das Bündnis "Rheinmetall entwaffnen" veranstaltet derzeit erneut ein Protestcamp in Köln. Bereits vergangenes Jahr war es bei der Abschlussdemonstration zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Mehrere Polizisten und Demonstranten wurden dabei verletzt.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.