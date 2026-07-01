Beratungsstelle

Auch Personen, die sich um das Wohl von Kindern und Jugendlichen sorgten, könnten sich dort melden, teilte das Sozialministerium mit. Speziell geschulte Fachkräfte berieten und vermittelten gegebenenfalls an die richtigen Anlaufstellen. Die neue Zentrale Bayerische Kinderschutz-Hotline ist beim Landesjugendamt angesiedelt. Sozialministerin Scharf, CSU, erklärte, Kinder und Jugendliche bräuchten einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Hilfe, wenn sie von Gewalt betroffen seien. Als Beispiele nannte die CSU-Politikerin körperliche Gewalt, Missbrauch, Mobbing und Manipulationen im Internet wie Cybergrooming.
In Deutschland gibt es bundesweit und auf Länderebene mehrere Beratungsstellen zum Kinderschutz, an die man sich telefonisch wenden kann.
Erreichbar ist die neue bayerische Hotline unter der gebührenfreien Telefonnummer 08 00 / 88 88 00 4. Montags bis freitags können Betroffene von 9 bis 12 Uhr anrufen, montags bis donnerstags zusätzlich von 13 bis 16 Uhr und an Mittwochen auch von 18 bis 20 Uhr.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.