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Im Zentrum von Den Haag skandierten laut Polizei rund 500 Rechtsextreme antisemitische Parolen und bewarfen die Beamten unter anderem mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein und ging mit Hunden und Wasserwerfern gegen die rechten Demonstranten vor. 24 Menschen wurden demnach festgenommen.

Der niederländische Regierungschef Jetten warf den Demonstranten im Onlinedienst X vor, gezielt die Konfrontation mit der Polizei gesucht und - so wörtlich - "abscheuliche" rechtsextreme und antisemitische Parolen gebrüllt zu haben.

Die Demonstration unter dem Motto "Wir sind das Volk" war als Protest gegen die niederländische Regierungspolitik vor allem in Einwanderungsfragen angemeldet worden. Nach Beginn der Zusammenstöße wurde die Auflösung der Demonstration angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.